Homem suspeito de extorsão é detido dentro de shopping em SJC

Um homem suspeito de envolvimento em crime de extorsão foi detido na tarde desta quarta-feira (15), dentro do Shopping Oriente, na zona leste de São José dos Campos.

De acordo com informações da Polícia Civil, agentes à paisana monitoravam os passos do suspeito e realizaram a abordagem no momento considerado mais seguro, evitando qualquer tipo de tumulto no local. A operação foi conduzida e não interferiu na rotina dos demais frequentadores do centro comercial. Um vídeo gravado no momento chamou a atenção nas redes sociais.