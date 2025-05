Trabalhadores encontram larvas em marmitas na região

Funcionários terceirizados da Petrobras denunciaram a presença de larvas na comida servida em uma cantina da unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba. O caso teria ocorrido em dois dias consecutivos e gerou indignação e preocupação entre os trabalhadores.

De acordo com relatos, as larvas foram encontradas dentro da carne servida nas marmitas distribuídas no local. Alguns funcionários notaram a contaminação a tempo, mas há receio de que outros possam ter consumido o alimento sem perceber.