'Minha grande amiga se foi'; adeus dona Maria Helena, em Jacareí

Maria Helena Lima de Moras morreu em Jacareí, aos 67 anos, nesta última quarta-feira (14). Ela foi sepultada nesta quinta (15), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

Agora, ficam as boas lembranças e, principalmente, o ensinamento de ter sido uma pessoa boa. E, ainda, com muita simplicidade. Nas redes sociais, muitos amigos lamentaram e desejaram forças aos filhos Michel e Michelle.