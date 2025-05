VÍDEO: Infartou no restaurante e morreu antes da chegada do SAMU

Um homem morreu na tarde desta terça-feira (13) após sofrer um infarto fulminante dentro de uma lanchonete na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima passou mal repentinamente e caiu no chão do estabelecimento, localizado em frente ao Para Humaitá. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem desabou.