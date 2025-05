Pai é condenado a 175 anos de prisão por morte de 4 filhos

David da Silva Lemos, de 31 anos, foi condenado a 175 anos de prisão pelos assassinatos dos quatro filhos. A sentença foi proferida na noite de quarta-feira (14), após dois dias de julgamento no Fórum de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O crime ocorreu em 2022, no bairro Piratini. As vítimas — Yasmin, de 11 anos; Donavan, de 8; Giovanna, de 6; e Kimberlly, de 3 — foram encontradas mortas dentro de casa.