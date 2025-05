'Eu matei ela, mas não tive culpa', diz assassino de Mikaella

Mikaella apresentava ferimentos provocados por faca e outras lesões, inclusive na região do pescoço. O laudo do Instituto Geral de Perícias ainda está em andamento. Marcas de sangue no apartamento indicam que o corpo foi arrastado. A Polícia Militar encontrou no local uma bermuda com vestígios de sangue, pertencente ao suspeito.

Além do crime de feminicídio, o homem tem um histórico policial com passagens por tráfico de drogas, roubo, receptação e lesão corporal. Após o assassinato, ele fugiu levando o carro e o celular da vítima, ambos posteriormente localizados e enviados para perícia.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram sua presença no local do crime e o mostraram deixando o edifício com as roupas sujas de sangue. Uma amiga de Mikaella, ao notar a ausência da esteticista, desconfiou do comportamento do suspeito e informou a polícia.