Com febre, criança dorme e é encontrada morta pela irmã

Uma tragédia abalou a cidade de Paraíso do Tocantins na noite de segunda-feira (12), quando um menino de três anos foi encontrado morto em uma casa localizada no setor Pouso Alegre.

O caso ocorreu por volta das 23h30 e está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis.