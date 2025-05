Homem acusado de abusar de bebê de um ano é espancado até a morte

Um homem levou oito tiros, foi apedrejado e espancado até a morte após ter sido acusado de abusar sexualmente da sobrinha, um bebê de um ano, e filmar o crime.

O linchamento aconteceu nesta última terça-feira (13), no bairro Alto das Populares, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa (PB).