De SJC, 'maior corno' diz que mulher já pegou mais de 100 homens

Vagner explica a dinâmica do casal: “Se eu quero ficar com uma trans, por exemplo, eu não preciso esconder de ninguém, porque é uma vontade que eu tenho. Se eu quero ver minha esposa com outro cara, é um fetiche que eu tenho. Por que eu vou esconder? Sendo que é uma vontade minha. Ninguém paga minhas contas, ninguém cuida da minha vida”.

“Então, porque preciso ficar nessa dependência emocional de querer que as pessoas aceitem quem eu sou com base no que elas pensam? Eu tenho que viver, eu tenho que ser feliz.”

“Eu me sinto uma mulher muito bem resolvida. Eu sofria muito com a minha baixa estima. Então, quando eu realmente comecei, aprendi a me amar e a me ver como mulher, e tudo na minha vida mudou. Então, eu acabo não me importando com a opinião das pessoas. Eu cuido muito bem da minha cabeça também quanto a isso”, disse Bella.