Justiça mantém prisão de homem após cárcere privado na região

O Tribunal de Justiça de São Paulo converteu em prisão preventiva a detenção do homem acusado de agredir e manter a esposa em cárcere privado em Cruzeiro. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (15), um dia após o resgate da vítima pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A jovem de 23 anos foi encontrada em situação de vulnerabilidade após conseguir enviar um pedido de socorro por bilhete à escola do filho, localizada em Cachoeira Paulista. No recado, entregue à direção da unidade de ensino no final de abril, ela relatava as agressões e pedia ajuda em tom de desespero.