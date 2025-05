Irmãos são presos em SJC por vender drogas pelas redes sociais

Dois irmãos foram presos em São José dos Campos, nesta quinta-feira (15), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles eram investigados por oferecer drogas pelas redes sociais, especialmente por aplicativo de mensagem. Os policiais também apreenderam mais de dois quilos de drogas, estimadas em R$ 200 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a investigação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de São José dos Campos, os irmãos criaram grupo no Whatsapp para divulgação e venda dos narcóticos, anunciando maconha híbrida chamada de D-Gusta, além de vários outros tipos, como “linha popular”, “prensado” e “flores”. As drogas contavam com propaganda e cardápio para os clientes.