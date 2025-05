Mãe que matou filha ‘pra tirar chip da besta’ vai para semiaberto

Gabrieli Paes da Silva foi condenada a seis anos de prisão pelo assassinato da própria filha, Melanie, de apenas cinco meses, ocorrido em junho de 2021, em Campo Grande.

Mesmo com a brutalidade do crime, a Justiça determinou que a pena seja cumprida em regime semiaberto. Isso permite que a condenada saia durante o dia para atividades externas e retorne ao presídio somente à noite.