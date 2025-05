Sob ameaça de arma, adolescente é assaltada indo à escola no Vale

Uma adolescente foi assaltada a caminho da escola em Taubaté e teve a bicicleta levada sob ameaça de arma de fogo. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (13), em beco perto da Escola Estadual Cesídio Ambrogi. O autor fugiu com a bicicleta da vítima.

A adolescente estava acompanhada de uma amiga quando foi abordada por homem encapuzado e armado. A vítima tem 17 anos e foi roubada à mão armada por volta das 19h, quando seguia com a amiga por um beco na esquina da escola.