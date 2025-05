Porque o SUAS é o caminho para garantir dignidade para todos

No entanto, essa mesma fragmentação é extremamente necessária para garantir a capilaridade e implementação das ações nos diferentes territórios do estado de São Paulo, que conta com a complexidade de 645 municípios, com realidades e necessidades sociais, ambientais e econômicas bastante distintas. O Plano Estadual de Assistência Social (PEAS) 2024-2027 prevê mais de R$ 2 bilhões em recursos financeiros para o período, com o objetivo de aprimorar as ofertas da rede socioassistencial do SUAS.

É fundamental que o SUAS seja reconhecido não apenas como uma estrutura administrativa, mas como uma rede de cuidado, solidariedade e garantia de direitos — presente no dia a dia de quem mais precisa. Quanto mais as pessoas conhecerem seus direitos, melhor poderão acessá-los com dignidade e autonomia.

Por isso, é essencial desmistificar a assistência social, comunicar com empatia e clareza, valorizar os trabalhadores do sistema e, acima de tudo, ouvir a população. Afinal, o SUAS é nosso, e de todos que dele precisam. Sem uma rede de assistência social robusta, não há como garantir dignidade para as pessoas. E é por isso que estamos e seguiremos empenhados para esse fortalecimento.