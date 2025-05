São José Futsal visita Corinthians pelo Paulista

O São José Futsal visita o Corinthians na noite desta sexta-feira (16), a partir das 19h30, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Futsal.

Enquanto faz campanha sofrível na Liga Nacional, onde tem apenas um ponto em quatro jogos, no Paulista a estreia foi vitoriosa. Na semana passada, fez 8 a 0 no duelo regional contra a AD Campos do Jordão, no Tênis Clube, e se animou.