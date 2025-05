Adeus, Frank: motociclista morre após colidir em caminhão no Vale

Um motociclista de 25 anos morreu após colidir em um caminhão que descarregava barraca de pastel em feira livre, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira (14) no Parque das Rodovias, em Lorena. A vítima não era habilitada e conduzia uma moto emprestada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Frank Rafael Hilário da Costa morreu após colidir com a lateral de caminhão estacionado para descarregar barracas da feira livre na rua João Augusto de Lima.