Homem de 28 anos morre em acidente após comprar moto no Vale

Um homem de 28 anos morreu em um acidente com moto em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (15). O caso aconteceu na avenida São Dimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para de acidente de trânsito com vítima fatal.