ATENÇÃO: Pulou muros, apontou arma e foi morto pela PM no Vale

Dois policiais disseram que atiraram para conter a ameaça. Foram efetuados seis disparos à curta distância, segundo o BO.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e compareceu com um técnico de enfermagem, que constatou o óbito no local. A arma apreendida com Alessandro foi um revólver calibre .38, com seis munições intactas e numeração suprimida.

A ocorrência foi registrada pelo delegado, que esteve no local junto com a perícia criminal. Foram recolhidas a arma de Alessandro, duas pistolas .40 dos policiais envolvidos e seis cápsulas deflagradas.