Simone é morta a tiros pelo ex-namorado na frente dos filhos

Morta a tiros dentro de casa pelo ex-namorado, na frente dos filhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu na manhã desta última quarta-feira (14), em Itaquirai (MS). Simone da Silva, de 35 anos, foi executada por William Megaioli Ebbing, de 22 anos, seu ex-namorado, que acabou sendo preso em flagrante.