Criança de 3 anos é raptada, estuprada e deixada no meio do mato

Uma criança de apenas 3 anos foi raptada dentro de casa, levada até um matagal e estuprada.

O crime aconteceu em Água Quente (DF), na última sexta-feira (3).