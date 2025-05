URGENTE: Mulher morre atropelada na Dutra no Vale; motorista foge

Uma mulher morreu atropelada na rodovia Presidente Dutra na madrugada desta quinta-feira (15), na altura do km 120, na pista sentido Rio de Janeiro, em Caçapava. A estrada ficou totalmente interditada. O motorista fugiu e a vítima ainda não foi identificada.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou fragmentos de veículo no local e acredita que o carro envolvido seja um Renault. O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.