VEJA: Vídeo mostra influenciadora sendo assassinada durante live

Um vídeo chocante circula nas redes sociais após mostrar o momento em que a modelo e influenciadora digital Valeria Márquez, de 23 anos, foi morta a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok.

O crime ocorreu na última terça-feira (13), no interior do salão de beleza que ela própria administrava, em um shopping localizado na cidade de Zapopan, no estado de Jalisco, no México.