'Nunca mais olha na minha cara': menina leva 'não' e viraliza

Um episódio inusitado em uma escola chamou a atenção de estudantes e gerou repercussão nas redes sociais. Durante o intervalo das aulas, uma aluna decidiu se declarar a um colega de classe, mas acabou sendo rejeitada diante de outros estudantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cena, registrada por testemunhas, terminou com a jovem visivelmente abalada e uma frase marcante: “Nunca mais olha na minha cara”.