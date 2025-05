Comerciante mata rival com 40 pastéis envenenados

Em um episódio que chocou o Haiti, uma comerciante da comuna de Kenscoff, região montanhosa próxima a Porto Príncipe, envenenou cerca de 40 homens suspeitos de integrar uma facção criminosa.

A ação, que vem sendo tratada como um gesto extremo de autodefesa, ocorreu em meio ao clima de insegurança que domina o país.