VÍDEO: Identificados como cachorros se reúnem em praça

Um encontro incomum chamou a atenção de moradores e internautas na Bélgica nos últimos dias. Um grupo de pessoas que se identificam como cães se reuniu em um espaço público, utilizando máscaras, focinhos e acessórios típicos do universo canino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a atividade, os participantes reproduziam comportamentos associados aos animais, como latidos, uivos e movimentações no estilo quadrúpede.