Síndrome de pica: afinal, o que é esse distúrbio?

Embora pouco falada, a condição é mais comum do que se imagina, principalmente entre crianças e mulheres grávidas. Em muitos casos, o comportamento está associado a deficiências nutricionais, como a falta de ferro ou zinco, mas também pode estar ligado a transtornos psicológicos ou do desenvolvimento.

Segundo especialistas, é importante entender que essas pessoas não estão apenas sendo excêntricas ou fazendo isso por curiosidade.

Muitas vezes, é o corpo tentando compensar algo que está faltando, ou um reflexo de questões emocionais mais profundas.

O tratamento varia de acordo com a origem do problema. Normalmente, uma equipe multidisciplinar — com médicos, psicólogos e nutricionistas — é mobilizada para cuidar do paciente. Suplementos vitamínicos, mudanças na alimentação e acompanhamento psicológico são medidas frequentes.