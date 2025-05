Postou vídeo queimando bíblia e foi assassinado no dia seguinte

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Aeroporto, em Tianguá, na região da Serra da Ibiapaba, Interior do Ceará. A vítima, identificada informalmente como Antonio Rocha de Sousa, apresentava marcas de tiros no corpo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu menos de 24 horas após o homem publicar nas redes sociais um vídeo em que aparece queimando uma bíblia. Nas imagens, ele segura o livro e afirma: “Isso aqui, Bíblia Sagrada, diz que é sagrada. Veja bem o que ela faz diante do fogo”.