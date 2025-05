Estrela do TikTok é morta a tiros durante transmissão ao vivo

A modelo e influenciadora Valeria Márquez, de 23 anos, foi morta a tiros enquanto realizava uma transmissão ao vivo pelo TikTok, na última terça-feira (13), em seu salão de beleza localizado dentro de um shopping na cidade de Zapopan, no estado de Jalisco, México.

Segundo informações do jornal El Imparcial, Valeria estava no Blossom the Beauty Lounge, seu próprio negócio voltado para estética e cuidados pessoais, quando foi surpreendida por um homem armado. O crime foi acompanhado ao vivo por seus seguidores.