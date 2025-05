Casal faz sexo em monumento na 'cara' do STF

Um casal foi filmado mantendo relações sexuais no alto do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O episódio, registrado em vídeo por uma testemunha, ocorreu em uma das áreas mais vigiadas e simbólicas da capital federal.