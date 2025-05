Tentou invadir condomínio, se enroscou no muro e ficou 'peladão'

Uma tentativa frustrada de invasão terminou de forma inusitada e constrangedora na cidade de Águas Lindas de Goiás, na segunda-feira (12).

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso de ponta cabeça no muro de um condomínio, completamente nu, ao tentar acessar o local onde supostamente morava sua ex-companheira.