Falso influencer usa bebida para dopar e violentar adolescente

Uma tentativa de sequestro chocou moradores de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um homem de 43 anos, identificado como Robério Leandro Rodrigues Barreto, foi preso após se passar por influenciador digital para atrair uma adolescente na porta de uma escola.