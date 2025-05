“Bora para cima”: o Brasil que perde no jogo

E o mais grave: enquanto o Estado agoniza para fiscalizar, jovens brasileiros estão jogando o Bolsa Família no cassino digital do tigrinho. Aplicativos que deveriam ser regulados com a seriedade de uma política pública viraram playgrounds onde a esperança dos mais pobres é triturada sob a roleta da ilusão. A miséria virou monetização.

Virginia, musa do engajamento, entrou na sala da CPI como quem vai gravar um stories. Veio vestida com a imagem da filha, expressão de pureza, marketing emocional. Disse que recebia valores “regulares”, que não ganhava bônus pelas perdas de seguidores viciados. Mas se esquivou ao ser questionada sobre os lucros reais. Confessou que os vídeos em que “ganhava” dinheiro eram todos feitos com contas de demonstração. Era tudo encenação. Um truque. E ela não estava sozinha no palco.

No dia seguinte, entrou Rico Melquiades. Performático, debochado, articulado. Negou contas falsas, reafirmou apostas reais. Disse que seu patrimônio vinha do trabalho, dos realities, das publis. E o Senado ouviu como quem assiste a um podcast. Sem contraditório. Sem técnica. Sem vergonha. A relatora Soraya Thronicke tentou tocar a realidade quando exibiu um vídeo da influencer dizendo estar “viciada com cautela”. Foi interrompida por protestos. O presidente da CPI pediu respeito à depoente. Respeito a ela. Ao povo, nenhuma palavra.

É necessário fazer uma pausa. Porque o que está em jogo aqui não é a reputação de celebridades digitais. É a falência de um país onde o Estado terceiriza a educação financeira para o Instagram e a regulação econômica para o algoritmo. É a infância sendo enredada em apostas por vídeos com trilha sonora alegre e promessas de fortuna com um clique. É o vício em tempo real, distribuído como produto. E os senadores, ao invés de se levantarem contra esse sistema, pedem selfie com quem o promove.