Dona do 'maior bumbum do Brasil', DJ diz fazer 5h de sexo por dia

“Tem que ser diariamente, com duração de até cinco horas. Muita gente fala em quantidade, mas, para mim, o que importa é a qualidade. Não adianta fazer dez vezes ao dia se não for prazeroso. O mínimo são três horas, mas já cheguei a cinco”, afirmou a DJ.

Vanessa também explicou que o sexo é parte essencial de seu bem-estar físico e emocional. “É como depois de um treino: a gente relaxa, porque o corpo libera hormônios como oxitocina e endorfina. Se eu não transo, até meu sono é prejudicado”, destacou.

Sem filtros ao abordar o tema, a criadora de conteúdo afirmou que não esconde seu desejo. “Tenho vontade, tenho fogo, e não finjo o contrário. Quem convive comigo sabe disso”, disse.

A modelo ainda contou que valoriza a conexão com o parceiro e que o sexo vai além do físico. “Tem gente que relaxa com uma taça de vinho. Eu relaxo com sexo. Isso me deixa mais leve, mais confiante, mais poderosa”, declarou.