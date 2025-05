VÍDEO: Padre Fábio de Melo se envolve em confusão em cafeteria

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu no último sábado (10) e resultou na demissão do funcionário, que alega ter sido injustiçado.

De acordo com o ex-gerente, a confusão teria começado devido a um mal-entendido sobre o preço de um doce de leite. A loja vende duas versões do produto: uma normal e outra zero açúcar, com valores diferentes.

O religioso teria visto o preço do doce mais barato (com açúcar), mas pegado o item mais caro (sem açúcar) – possivelmente por causa da disposição das placas de preço no local.

O ex-funcionário, que aparece no vídeo usando uma camisa rosa, afirma que não houve conversa direta com o padre e que sua imagem foi prejudicada injustamente. "Eu jamais fui desrespeitoso. Nem sequer falei com ele. No entanto, minha imagem foi destruída", disse.