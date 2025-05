Matou a esposa, a sogra, violentou a enteada e amarrou vítimas

Uma madrugada de horror abalou o bairro Parque Estrela Dalva IV nesta quarta-feira (14). Alex Brito Alves da Cruz, 37 anos, é o principal suspeito de assassinar sua esposa, Andreia de Araújo Marinho, 40 anos, e sua sogra, Maria José de Araújo Marinho, 65 anos. Ele também é acusado de estuprar a enteada adolescente.

O criminoso, que utilizava tornozeleira eletrônica, rompeu o dispositivo e está foragido. A Polícia Militar (PM) realiza buscas intensas na região para localizá-lo.