Estrela do Tik Tok é morta a tiros durante transmissão ao vivo

Uma influencer digital foi morta a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no Tik Tok.

A jovem mexicana Valeria Marquez, de 23 anos, foi assassinada em seu salão de beleza, na cidade de Jalisco, nesta quarta-feira (14).