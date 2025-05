Motorista de app escapa da morte no Vale: ‘Sempre com Deus’

Um motorista de aplicativo que atua na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) escapou com vida de uma tentativa de assalto após reagir a uma abordagem criminosa em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba.

Ele usa o aplicativo para complementar a renda, uma vez que trabalha como autônomo em uma loja de veículos. A tentativa de assalto e de homicídio aconteceu há cerca de um mês. O carro dele, um Ford Ka sedan, foi atingido por dois tiros, que ainda são visíveis no para-choque dianteiro.