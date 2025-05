Homem faz sexo com mortos e animais, grava e joga vídeo nas redes

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A polícia prendeu nesta quarta-feira (14) Um homem que fazia sexo com pessoas mortas e animais, gravava vídeos e compartilhava as imagens nas redes sociais.

Segundo a polícia, ele usava as redes sociais para compartilhar os seus crimes, com imagens de abusos contra crianças, sexo com animais e com cadáveres.

A Operação Proteção Integral 2 não se restringiu a Manaus. Alvos no Vale do Paraíba estiveram na mira dos policiais, que cumpriram mandados de busca e apreensão em São José dos Campos e Caraguatatuba, durante a Operação Proteção Integral 2 (ver aqui).