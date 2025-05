Idosa de 90 anos é picada por escorpião em casa em São José

Uma mulher de 90 anos foi picada por um escorpião dentro de sua casa na tarde da última terça-feira (13), no bairro Galo Branco, em São José dos Campos. O caso ocorreu na rua Benedito Fraga da Silva.

Segundo informações de familiares, a vítima, identificada como Luísa da Silva Pinto, recebeu atendimento médico e se recupera bem. O principal sintoma relatado foi dor e formigamento no pé, o que, conforme avaliação médica, é considerado normal nas primeiras 24 horas após o acidente.

