VÍDEO: Casal pede separação e disputa guarda de bebê reborn

O que acontece com um bebê reborn após o fim de um relacionamento?

O caso chegou até a advogada Suzana Ferreira recentemente, que foi procurada para lidar com a regulamentação de uma bebê reborn após o término do relacionamento de um casal.

De acordo com a profissional, o caso envolve questões de convivência e divisão de custos relacionados à boneca, além de um perfil no Instagram criado para a boneca e que gera renda através de trabalhos publicitários.