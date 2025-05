Suspeito de filmar mulheres no transporte de SJC é alvo da PF

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (14), um mandado de busca e apreensão em São José dos Campos como parte de uma investigação para reprimir o crime de importunação sexual contra mulheres.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O alvo dos agentes da PF foi um suspeito de filmar mulheres no transporte público de São José dos Campos. A medida foi autorizada pela 3ª Vara Federal da cidade e executada em uma casa na zona sul do município.