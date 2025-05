VÍDEO: Acidente em rodovia mata noiva e deixa noivo ferido

Uma imagem de câmera de segurança mostra o momento em que um caminhão joga o carro em que estava um casal para fora da Rodovia Transamazônica (BR-230), na última sexta-feira (9), à altura da Vila Cajazeiras, em Itupiranga.

Débora da Silva Araújo Pistorelo, de 25 anos, morreu em decorrência do acidente. O noivo dela, David Vinícius Silva, ficou ferido.