SJC: Prefeitura estuda criar praça no lugar de presídio feminino

A Prefeitura de São José dos Campos estuda construir uma praça no lugar ocupado pelo Centro de Ressocialização Feminino, no centro da cidade. O presídio feminino está sendo desativado pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo, com a transferência das detentas para outras unidades prisionais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Inaugurado em julho de 2022, o Centro de Ressocialização Feminino ocupa área construída de 1.736 m² na travessa Francisco Almada, ao lado do prédio do 1º Distrito Policial de São José.