Mexeu com mulher casada e foi executado a tiros dentro de casa

Um homem de 59 anos, que 'mexia com mulher casada', foi morto a tiros na noite do último domingo (11), em Contagem (MG).

Ele foi executado na varanda de sua própria casa, com cinco tiros. Segundo a esposa, ele 'mexia com mulher casada'. O caso é investigado pela polícia.

Ao ouvirem os tiros, os vizinhos acionaram a polícia, mas o homem já estava morto. A esposa e a enteada da vítima estavam em uma festa no momento do assassinato.