SJC: Aventureiro pedalou 3.000 km até o Uruguai e conheceu Mujica

Nesta espera acabei tendo um encontro com o Olívio Dutra, ex-ministro do Lula e ex-governador do Rio Grande do Sul. Foi ao acaso e na hora nem me lembrava quem era Olívio. Perguntei sobre o encontro com Mujica e me disseram que era superdifícil e que precisava fazer uma carta pedindo agendamento.

Então, fui até a entrada do Palácio buscar informações com um segurança que não sabia muito como funcionava esses encontros, mas teve a boa vontade de perguntar na recepção. Na volta validou a dificuldade de acessar o presidente, mesmo que ele fosse tão popular e aberto a qualquer encontro.

Por um golpe feliz do destino, o "santo" do segurança bateu com o meu e, num papo descontraído, me informou com detalhes como chegar até a roça onde morava Pepe Mujica.