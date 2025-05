Empresa que tem mulher de Felicio como sócia cobra dívida de Alok

“Cumpre esclarecer que, durante a turnê de São João 2024, a empresa Magic Drone foi contratada para realizar apresentações de drones luminosos em diversos shows do artista Alok. Contudo, no evento realizado na cidade de Caruaru/PE, os drones não funcionaram, frustrando milhares de espectadores, especialmente crianças, que aguardavam com entusiasmo o espetáculo previamente anunciado”, disse a produtora.

“Tal falha técnica configurou evidente descumprimento contratual por parte da prestadora de serviços, razão pela qual optamos, com total transparência, por não efetuar o pagamento referente àquela apresentação específica”, acrescentou.

“Em vez disso, revertemos o valor que seria destinado à referida empresa para uma ação social em benefício do município de Caruaru, realizando doação ao Instituto do Câncer Infantil do Agreste (ICIA). Essa iniciativa foi divulgada na imprensa local. Confiamos na Justiça e reafirmamos nosso compromisso com a ética, a responsabilidade social e o respeito aos contratos, repudiando qualquer tentativa de distorção dos fatos.”