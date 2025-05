SAP desativa Centro de Ressocialização Feminino de São José

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) de São Paulo confirmou a desativação do Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, unidade prisional inaugurada em 2022 no centro da cidade e que abrigava atualmente 100 mulheres, para uma capacidade de 183 presas.

De acordo com a SAP, a desativação da unidade ocorre por questões operacionais. A pasta não deu mais detalhes sobre a medida.