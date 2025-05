Vídeo mostra árvore de grande porte caindo sobre carro em SJC

No começo da noite desta terça-feira (13), uma árvore de grande porte caiu na avenida Cassiopeia e atingiu o muro da Escola Municipal Mercedes Carnevalli Klein, que fica no bairro Jardim Satélite, zona sul da cidade de São José dos Campos.

A árvore atingiu um carro que estava passando pela via, que ficou com o para-brisa danificado.