Adeus, Andres: homem morto em disputa por imóvel é identificado

A esposa relatou que, no momento do crime, estava em Lorena. Ela foi informada por terceiros do ocorrido e confirmou à polícia a identidade do autor ao reconhecer sua fotografia. O sobrevivente também confirmou que foi baleado pelo mesmo homem, que teria fugido em um VW Gol branco.

Já a esposa do homem que foi ferido relatou que ouviu os disparos e, ao ser chamada pelo companheiro, o encontrou baleado. Segundo ela, o suspeito teria circulado diversas vezes pela rua e chegou a ameaçar voltar para matar, o que foi alertado previamente por uma conhecida.

Durante a perícia na chácara, onde ocorreu o crime, a polícia encontrou seis estojos de munição calibre 9mm, vestígios de sangue no chão e no interior da casa, marca de impacto de projétil em uma das paredes, dois celulares (sendo um pertencente à vítima Andres), um iPhone 15 Pro pertencente ao suspeito, encontrado ligado no local, com sua foto de protetor de tela.