'Querem me matar': homem desaparece após telefonar para o irmão

O alerta foi feito durante uma ligação ao irmão, José Orlando Cirqueira de Almeida, com quem não mantinha contato havia uma década.

Aldair Cirqueira de Almeida, de 37 anos, está desaparecido desde o dia 7 de maio, em Hidrolândia (GO), após afirmar que estava sendo perseguido por homens que queriam matá-lo.

Segundo relato de José Orlando, Aldair entrou em contato no dia 6 de maio. Na ligação, informou que estava escondido em uma área de mata na zona rural da cidade. Ele afirmou estar ferido e disse: “Tem uns caras que estão me procurando querendo me matar. Estou todo ralado”.

Preocupado, José Orlando tentou fazer contato novamente no dia seguinte, mas não obteve sucesso. Ele ligou diversas vezes tanto para o irmão quanto para a esposa dele, mas não foi atendido.

Apenas no dia 9 de maio, a esposa de Aldair entrou em contato com José Orlando, perguntando se ele tinha notícias do marido, que também não havia retornado para casa.